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رئيس الوزراء العراقي يحذر: الوضع الصحي في ظل كورونا خطير

12:24 م السبت 21 أغسطس 2021
رئيس الوزراء العراقي يحذر: الوضع الصحي في ظل كورونا خطير

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

بغداد- (د ب أ):

حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، من أن الوضع الصحي الحالي في العراق من جراء تفشي فيروس كورونا خطير.

وقال الكاظمي خلال تفقده مراكز الاختبار للدراسة العامة الثانوية "أنتم اليوم تؤدون الإمتحانات وتواجهون الصعاب، فلا مجاملة على حساب العلم"، مشيرا إلى أن الوضع الصحي خطير، ونحن بحاجة إلى الإلتزام بإجراءات السلامة بأقصى ما يكون".

وأضاف" على الرغم مما يمر به البلد من ظروف قاهرة صحية، واقتصادية وأمنية، واستهدافات متكررة لأبراج الطاقة، إلا أننا أصررنا على أن تكون هذه الامتحانات ناجحة بعزيمتكم على مواجهة التحدي، وتحقيق النجاح".

العراق فيروس كورونا لقاح كورونا مصطفى الكاظمي

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