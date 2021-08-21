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وزير خارجية اليابان يصل إلى بغداد في زيارة رسمية

12:22 م السبت 21 أغسطس 2021
وزير خارجية اليابان يصل إلى بغداد في زيارة رسمية

وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي

بغداد- (د ب أ):

وصل وزير الخارجيَّة الياباني توشيميتسو موتيجي، السبت، إلى بغداد، حسبما صرح المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة العراقية، أحمد الصحاف

و ذكرت مصادر في الحكومة العراقية أن وزير الخارجية الياباني سيلتقي الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي لبحث ملفات مشتركة بين البلدين في العديد من المجالات.

توشيميتسو موتيجي بغداد اليابان وزارة الخارجيَّة اليابانية

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