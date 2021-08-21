وزير خارجية اليابان يصل إلى بغداد في زيارة رسمية

بغداد- (د ب أ):

وصل وزير الخارجيَّة الياباني توشيميتسو موتيجي، السبت، إلى بغداد، حسبما صرح المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة العراقية، أحمد الصحاف

و ذكرت مصادر في الحكومة العراقية أن وزير الخارجية الياباني سيلتقي الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي لبحث ملفات مشتركة بين البلدين في العديد من المجالات.