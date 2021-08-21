مطار كابول يستأنف الرحلات بعد توقف قصير

كابول- (بي بي سي):

استؤنفت رحلات الإجلاء الأمريكية من أفغانستان بعد تعليقها لمدة سبع ساعات يوم الجمعة. إذ لم تعد القاعدة الأمريكية في قطر قادرة على استيعاب المزيد من الوافدين.

وساعدت أربع دول عربية هي قطر والإمارات والكويت والبحرين على إجلاء الآلاف من المهاجرين الأفغان، وأفادت الأنباء بأن تزاحم الحشود في مطار كابول أدى إلى فوضى عارمة.

واضطرت الولايات المتحدة إلى استخدام طائرات الهليكوبتر لنقل الأمريكيين إلى المطار من فندق إقامتهم على بعد مائتي متر فقط منه.

وكشف البنتاجون لأول مرة أنه استخدم ثلاث مروحيات لإحضار مجموعة من المواطنين الأمريكيين إلى مطار كابول - من مبنى على بعد 200 متر.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي: إن القوات الأمريكية ساعدت 169 شخصا لم يتمكنوا من الوصول إلى بوابات المطار. وهذه هي المرة الأولى التي يعرف فيها أن القوات الأمريكية تمارس أنشطة خارج محيط المطار منذ سيطرة طالبان.

ولقي حتى الآن 12 شخصا مصرعهم في المطار وحوله منذ يوم الأحد، ولا يستبعد أن يرتفع هذا الرقم في الفترة المقبلة.

وأجلى حتى الآن منذ 14 أغسطس حوالي 13 ألف شخص على متن طائرات عسكرية أمريكية.