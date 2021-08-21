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الإعصار "جريس" يشتد قبل أن يصل إلى المكسيك

11:38 ص السبت 21 أغسطس 2021
الإعصار "جريس" يشتد قبل أن يصل إلى المكسيك

سيدة تنزع المظلات على شاطئ في شرق المكسيك مع اقترا

مكسيكوسيتي- (أ ف ب):

أعلن المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير أن "جريس" تحول إلى إعصار قوي من الفئة الثالثة ليل الجمعة السبت قبل أن يضرب سواحل المكسيك للمرة الثانية.

وقال المركز إن "جريس تحول بسرعة إلى إعصار كبير".

وحدد موقع الإعصار عند الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش من السبت على بعد 120 كيلومترا عن توكسبان، في ولاية فيراكروز شرق المكسيك، ترافقه رياح تبلغ سرعتها 195 كيلومترا في الساعة.

وكانت العاصفة "جريس" تحولت إلى إعصار مع اقترابها من فيراكروز.

ومر الإعصار بعد ذلك عبر شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية الخميس بدون أن يسبب خسائر بشرية أو أضرارا مادية كبيرة.

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الإعصار جريس سواحل المكسيك الأعاصير الطقس

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