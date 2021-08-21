الجيش الألماني يجلي من كابول 7 أشخاص آخرين في حاجة للحماية

برلين -(د ب أ):

أجلى الجيش الألماني من العاصمة الأفغانية كابول ليلة الجمعة/السبت 7 أشخاص آخرين ممن يواجهون خطرا ويحتاجون للحماية.

وأعلن الجيش الألماني ووزارة الدفاع عبر موقع تويتر أن هؤلاء الأشخاص تم نقلهم إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، حيث أقلعت الطائرة من كابول الساعة الثانية صباحا ووصلت إلى مطار طشقند في الثالثة و18 دقيقة (بالتوقيت الألماني).

وكانت السفارة الألمانية نوهت في خطاب للأشخاص الذين يأملون في السفر، بالصعوبات الخاصة في الوصول إلى مطار كابول، وقالت إن "الوضع في مطار كابول لا يزال يكتنفه غموض شديد، ودائما ما يتكرر وقوع مواقف شديدة الخطورة واشتباكات مسلحة عند البوابات".

وأضافت أن "البوابة الشمالية من مطار حامد كرزاي الدولي، والمؤدية إلى القطاع العسكري، ستظل مغلقة بالتأكيد هذه الليلة".

ووصل إجمالي عدد الأشخاص الذين أجلاهم الجيش الألماني من أفغانستان إلى أكثر من 1800 شخص حاليا، حيث تعمل عدة طائرات عسكرية تابعة للجيش الألماني بين كابول وطشقند، ومن طشقند يتم استكمال عملية الإجلاء إلى ألمانيا.