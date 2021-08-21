أوزباكستان تسجل 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا
طشقند- (أ ش أ):
سجلت السلطات الصحية في أوزباكستان، اليوم السبت، 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 148 ألفا و203 إصابات.
وذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1015 حالة، وتعافى خلال الـ24 ساعة الماضية 853 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 140 ألفا و941 شخصا.
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