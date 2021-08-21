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أوزباكستان تسجل 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:39 ص السبت 21 أغسطس 2021
أوزباكستان تسجل 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

طشقند- (أ ش أ):
سجلت السلطات الصحية في أوزباكستان، اليوم السبت، 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 148 ألفا و203 إصابات.

وذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1015 حالة، وتعافى خلال الـ24 ساعة الماضية 853 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 140 ألفا و941 شخصا.​

هذا المحتوى من

Asha
أوزباكستان فيروس كورونا حالات وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
131

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

285831

إجمالي الإصابات

16647

إجمالي الوفيات

235317

إجمالي المتعافين

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