أوزباكستان تسجل 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا

طشقند- (أ ش أ):

سجلت السلطات الصحية في أوزباكستان، اليوم السبت، 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 148 ألفا و203 إصابات.

وذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1015 حالة، وتعافى خلال الـ24 ساعة الماضية 853 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 140 ألفا و941 شخصا.​