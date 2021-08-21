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روسيا تفرض عقوبات على وزير الخارجية وسكرتير مجلس الأمن والدفاع الأوكرانيين

06:45 ص السبت 21 أغسطس 2021
روسيا تفرض عقوبات على وزير الخارجية وسكرتير مجلس الأمن والدفاع الأوكرانيين

أرشيفية

موسكو- (أ ش أ):
وسعت الحكومة الروسية قائمة العقوبات ضد أوكرانيا لتشمل وزير الخارجية دميتري كوليبا وسكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أليكسي دانيلوف.

وذكرت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية، اليوم السبت، أنه تم نشر قائمة الأشخاص، الذين فرضت عليهم العقوبات، على الموقع الرسمي للوثائق القانونية، وذلك بعد إقرار القائمة من قبل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

وتضم النسخة المحدثة من هذه القائمة 922 شخصا، في حين كان عددهم عند التحديث الأخير للقائمة في ديسمبر الماضي 849 شخصا.

يُذكر أن روسيا أعلنت في نوفمبر عام 2018 عن فرض عقوبات على أكثر من 300 مواطن و68 كيانا أوكرانيا، ومنذ ذلك الحين تم توسيع قائمة العقوبات عدة مرات، ومن المسؤولين الكبار تشمل القائمة وزير الداخلية الأوكراني السابق أرسين أفاكوف، ووزير الدفاع السابق ستيبان بولتوراك، والرئيس السابق لجهاز الأمن الأوكراني فاسيلي جريتساك وغيرهم.

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روسيا أوكرانيا أليكسي دانيلوف دميتري كوليبا

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