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الولايات المتحدة تفرض قيودا على التأشيرات لـ19 مسؤولا من نيكاراجوا

06:43 ص السبت 21 أغسطس 2021
الولايات المتحدة تفرض قيودا على التأشيرات لـ19 مسؤولا من نيكاراجوا

أرشيفية

واشنطن- (د ب أ):
فرضت الولايات المتحدة قيودا على منح التأشيرات لـ19 مسؤولا من نيكاراجوا "ساعدوا هجوم حكومة أورتيجا-موريلو على الديمقراطية"، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان إن الأشخاص المستهدفين هم مسؤولو الانتخابات ومسؤولون بحزب سياسي.

وقالت الخارجية "الرئيس دانيال أورتيجا وزوجته، نائبة الرئيس روزاريو موريلو قاما بترهيب أي شخص يعارض جهودهما لترسيخ سلطتهما في نيكاراجوا".

وأضافت الخارجية أنه لتحقيق هذا، تم اعتقال العشرات من المرشحين السياسيين والصحفيين وقادة الأعمال والعاملين في منظمات غير حكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما تم استبعاد أي مرشح سعى للتنافس ضدهما في الانتخابات المقررة في 7 تشرين ثان/نوفمبر.

وتابع البيان "نتيجة للإجراءات غير الديمقراطية والمستبدة التي اتخذتها الحكومة، فإن العملية الانتخابية في نيكارجوا ونتائجها النهائية فقدت كل مصداقيتها".​

الولايات المتحدة فرض قيود نيكاراجوا حكومة أورتيجا-موريلو

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