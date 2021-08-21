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ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية تسجل رقمًا قياسيًا في الإصابات بكورونا

06:30 ص السبت 21 أغسطس 2021
ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية تسجل رقمًا قياسيًا في الإصابات بكورونا

أرشيفية

سيدني- (د ب أ):
سجلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم السبت رقما قياسيا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) على الرغم من خضوع الولاية لإغلاق منذ 8 أسابيع.

وسجلت الولاية 825 إصابة محلية وسبع إصابات وافدة، فضلا عن ثلاث حالات وفاة، حتى مساء الجمعة.

ومع تسجيل 61 إصابة في ولاية فيكتوريا وثماني إصابات في منطقة العاصمة الأسترالية التي تضم العاصمة كانبيرا، ترتفع حصيلة الإصابات في كل أستراليا إلى 894 إصابة جديدة بالفيروس، لتتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 754 حالة والمسجل يوم الخميس الماضي.

وأعلنت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجيكليان يوم الجمعة أنه سيتم تمديد الإغلاق في منطقة سيدني الكبرى حتى نهاية أيلول/سبتمبر مع تشديد القيود اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وسجلت أستراليا اكثر من 42 ألف إصابة بفيروس كورونا فضلا عن أكثر من 970 حالة وفاة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الفيروس.

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