Masrawy logo white

جامعة فيرجينيا تلغي تسجيل 240 طالبا لعدم تلقيهم لقاح كورونا

06:29 ص السبت 21 أغسطس 2021
جامعة فيرجينيا تلغي تسجيل 240 طالبا لعدم تلقيهم لقاح كورونا

أرشيفية

واشنطن- (أ ش أ):
ألغت جامعة فيرجينيا الأمريكية، الجمعة، تسجيل 238 طالبا بسبب عدم تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا في انتهاك لقرار الجامعة بالتطعيم الإلزامي لطلابها.

وقال بريان كوي المتحدث باسم الجامعة، في تصريح، إنه كان قد تم تسجيل بعض هؤلاء الطلاب للفصل الدراسي المقبل، إلا أنهم وبعد عدة رسائل عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية لعائلاتهم تفيد بعدم التزامهم بقرار التطعيم تم إلغاء تسجيلهم على قوائم طلاب الجامعة.

وأضاف أنه يمكن لهؤلاء الطلاب استعادة تسجيلهم إذا ما تلقوا جرعات اللقاح أو حصلوا على إعفاء من الجامعة لتلقيه حسب قواعد الجامعة التي تعرض إعفاءات لأسباب طبية أو دينية وهؤلاء يجب أن يرتدوا كمامات الوجه طوال وقت وجودهم بالحرم الجامعي، وأن يخضعوا لاختبارات أسبوعية تثبت خلوهم من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن البعض الآخر من الطلاب ربما لا يعتزمون أصلا العودة إلى الجامعة في الفصل الدراسي المقبل.

هذا المحتوى من

جامعة فيرجينيا لقاح كورونا فيروس كورونا الفصل الدراسي الجديد

الخبر التالى:

ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية تسجل رقمًا قياسيًا في الإصابات بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
131

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

285831

إجمالي الإصابات

16647

إجمالي الوفيات

235317

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا