جامعة فيرجينيا تلغي تسجيل 240 طالبا لعدم تلقيهم لقاح كورونا

واشنطن- (أ ش أ):

ألغت جامعة فيرجينيا الأمريكية، الجمعة، تسجيل 238 طالبا بسبب عدم تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا في انتهاك لقرار الجامعة بالتطعيم الإلزامي لطلابها.

وقال بريان كوي المتحدث باسم الجامعة، في تصريح، إنه كان قد تم تسجيل بعض هؤلاء الطلاب للفصل الدراسي المقبل، إلا أنهم وبعد عدة رسائل عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية لعائلاتهم تفيد بعدم التزامهم بقرار التطعيم تم إلغاء تسجيلهم على قوائم طلاب الجامعة.

وأضاف أنه يمكن لهؤلاء الطلاب استعادة تسجيلهم إذا ما تلقوا جرعات اللقاح أو حصلوا على إعفاء من الجامعة لتلقيه حسب قواعد الجامعة التي تعرض إعفاءات لأسباب طبية أو دينية وهؤلاء يجب أن يرتدوا كمامات الوجه طوال وقت وجودهم بالحرم الجامعي، وأن يخضعوا لاختبارات أسبوعية تثبت خلوهم من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن البعض الآخر من الطلاب ربما لا يعتزمون أصلا العودة إلى الجامعة في الفصل الدراسي المقبل.

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