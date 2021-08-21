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العاهل المغربي: نحرص على إقامة علاقات بناءة ومتوازنة مع دول الجوار

02:26 ص السبت 21 أغسطس 2021
العاهل المغربي: نحرص على إقامة علاقات بناءة ومتوازنة مع دول الجوار

الملك محمد السادس

الرباط- (أ ش أ):
أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن بلاده تحرص على إقامة علاقات بناءة ومتوازنة مع دول الجوار، كما تسعى إلى تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات مع إسبانيا.

وقال العاهل المغربي- في خطابه للشعب المغربي في الذكرى 68 لثورة الملك والشعب- إن أعداء الوحدة الترابية للمغرب لايريدون مغربا موحدا قويا.

وأضاف أن المغرب يتعرض لهجمات مدروسة في الفترة الأخيرة، من طرف بعض الدول، والمنظمات المعروفة بعدائها للبلاد، وأن المغرب مستهدف لما يتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار.

وأوضح أن قواعد التعامل الدولي تغيرت، وأن دولنا أصبحت قادرة على تدبير أمورها، مؤكدا أن المؤامرات لن تزيد المغرب إلا إيمانا وإصرارا على الدفاع عن مصالحه العليا.​

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محمد السادس المغرب علاقات متوازنة

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