تحت شعار "هي لنا دار".. تركي آل الشيخ يعلن إطلاق هوية اليوم الوطني السعودي 91

تحت شعار "هي لنا دار".. تركي آل الشيخ يعلن إطلاق هوية اليوم الوطني السعودي 91
القاهرة - مصراوي:
أطلق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه اليوم الوطني الـ91 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار"، وذلك ضمن دور الهيئة العامة للترفيه في توحيد الاحتفال باليوم الوطني لجميع الجهات الحكومية والخاصة، داخل المملكة وخارجها، لتحقيق التكامل والتوافق في جميع استخدامات الهوية.
ونشر تركي آل الشيخ تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب فيها: "بكل فخر واعتزاز.. نطلق هوية اليوم الوطني السعودي 91 تحت شعار (هي لنا دار).. كل عام وبلادي تعانق المجد في ظل القيادة حكيمة وعظيمة.
بكل فخر واعتزاز .. نطلق هوية اليوم الوطني السعودي 91 تحت شعار #هي_لنا_دار 🇸🇦🇸🇦— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 20, 2021
كل عام وبلادي تعانق المجد في ظل قيادة حكيمة وعظيمة 🙏🏻❤️🇸🇦
للإطلاع وتحميل الهوية:https://t.co/e5PMKZqmL3 pic.twitter.com/Gzk2z6TyWz
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