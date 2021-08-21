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تحت شعار "هي لنا دار".. تركي الشيخ يعلن إطلاق هوية اليوم الوطني السعودي 91

01:55 ص السبت 21 أغسطس 2021
تحت شعار "هي لنا دار".. تركي الشيخ يعلن إطلاق هوية اليوم الوطني السعودي 91

المستشار تركي آل الشيخ

القاهرة - مصراوي:
أطلق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه اليوم الوطني الـ91 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار"، وذلك ضمن دور الهيئة العامة للترفيه في توحيد الاحتفال باليوم الوطني لجميع الجهات الحكومية والخاصة، داخل المملكة وخارجها، لتحقيق التكامل والتوافق في جميع استخدامات الهوية.

ونشر تركي آل الشيخ تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب فيها: "بكل فخر واعتزاز.. نطلق هوية اليوم الوطني السعودي 91 تحت شعار (هي لنا دار).. كل عام وبلادي تعانق المجد في ظل القيادة حكيمة وعظيمة.

تركي ا?ل الشيخ اليوم الوطني السعودي الهيي?ة العامة للترفيه تويتر

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