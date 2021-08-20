فرنسا: 83 حالة وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

باريس - (أ ش أ):

سجلت هيئة الصحة العامة الفرنسية، الجمعة، 83 حالة وفاة، و22 ألفا و319 إصابة بفيروس "كورونا"، على مستوى فرنسا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع الهيئة على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ(كوفيد-19) المسجلة في مستشفيات فرنسا منذ بداية تفشي الوباء إلى 113 ألفا و264 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة 6 ملايين و579 ألفا و675 إصابة.