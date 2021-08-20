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البحرين تأمل في تشارك كافة الأطراف الأفغانية في استقرار الأوضاع الداخلية

11:03 م الجمعة 20 أغسطس 2021
البحرين تأمل في تشارك كافة الأطراف الأفغانية في استقرار الأوضاع الداخلية

وزارة الخارجية البحرينية

المنامة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أنها تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان، معربة عن أملها في أن تشارك كافة الأطراف الأفغانية في استقرار الأوضاع الداخلية، وحماية المدنيين في ظل الظروف الراهنة.

وأوضحت الوزارة، أن البحرين وانطلاقًا من مسؤولياتها الأخلاقية، تسهم إلى جانب شركائها الدوليين في دعم جهود الإغاثة في أفغانستان، وتسهيل عملية الإجلاء من خلال إتاحة المجال أمام الرحلات الجوية للاستفادة من موقع المملكة كنقطة مرور، وصولًا إلى الوجهات النهائية المقرر لها، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية.

وأكدت أن المملكة عضو ملتزم وفاعل في المجتمع الدولي، وتولي أهمية خاصة لترسيخ التضامن الإنساني، كنموذج حضاري يحتذى على مستوى العالم.

هذا المحتوى من

Asha
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