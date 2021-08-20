Masrawy logo white

السعودية تستقبل أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج

10:38 م الجمعة 20 أغسطس 2021
السعودية تستقبل أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج

مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز

الرياض - (أ ش أ):

أنهت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إجراءات أولى رحلات المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة، وذلك مساء اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى إعداد خطة متكاملة لتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن، وفق الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية، أثناء إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، باستخدام أحدث الأجهزة التقنية.

هذا المحتوى من

مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز السعودية العمرة الرياض

الخبر التالى:

البحرين تأمل في تشارك كافة الأطراف الأفغانية في استقرار الأوضاع الداخلية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
131

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

285831

إجمالي الإصابات

16647

إجمالي الوفيات

235317

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا