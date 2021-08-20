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الإمارات تستضيف 5 آلاف أفغاني بشكل مؤقت قبيل توجههم إلى دول أخرى

09:51 م الجمعة 20 أغسطس 2021
الإمارات تستضيف 5 آلاف أفغاني بشكل مؤقت قبيل توجههم إلى دول أخرى

الإمارات

أبوظبي - (أ ش أ):

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، موافقتها على استضافة 5 آلاف من المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان، وذلك قبيل توجههم إلى دول أخرى.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، اليوم، أن البلاد وبطلب من الولايات المتحدة الأمريكية ستستضيف المواطنين الأفغان بشكل مؤقت، قبل سفرهم إلى دول أخرى، وسوف يغادر المواطنون الأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى دولة الإمارات من العاصمة كابول خلال الأيام القادمة على متن طائرات أمريكية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.

تأتي هذه المبادرة الإنسانية بالتزامن مع قيام دولة الإمارات مؤخراً، بتسهيل مغادرة عشرات الرحلات الجوية التي تقل مئات المواطنين الأجانب من أفغانستان، بما في ذلك عدد من الدبلوماسيين والموظفين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمنظمات غير الحكومية إلى مطارات الدولة، كما قامت دولة الإمارات أيضاً بتسهيل عمليات الإجلاء لنحو 8 آلاف و500 شخص من الأجانب من أفغانستان، وذلك باستخدام طائراتها وعبر مطاراتها.

هذا المحتوى من

الإمارات أفغانستان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية

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