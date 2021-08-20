Masrawy logo white

سفير روسيا لدى أفغانستان: أي مقاومة لـ"طالبان" محكوم عليها بالفشل

09:45 م الجمعة 20 أغسطس 2021
سفير روسيا لدى أفغانستان: أي مقاومة لـ"طالبان" محكوم عليها بالفشل

حركة طالبان

كابل - (أ ش أ):

أشاد السفير الروسي لدى أفغانستان دميتري جيرنوف، بأداء حركة "طالبان" منذ توليها السلطة، قائلا إنه ليس هناك أي بديل لها وإن أي مقاومة لها محكوم عليها بالفشل.

وقال جيرنوف، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - إن الموقف الأمني في العاصمة أفضل كثيرا مما كان عليه قبل استيلاء "طالبان" على السلطة، وتحدث بتفاؤل عن المستقبل قائلا إن "المزاج العام في كابل يمكن وصفه بأنه أمل حذر".

وأضاف: "كان هناك نظام سيء وقد اختفى والناس يشعرون بالأمل. يقولون لا يمكن أن يكون الوضع أسوأ مما كان وبالتالي عليه أن يكون أفضل. لكن ذلك اختبار آخر على طالبان النجاح فيه. بعد أن تعيد النظام، عليها أن تبدأ في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية".

وأوضح جيرنوف أن الحقائق تغيرت على الأرض وأن "طالبان" قطعت عددا من الوعود المشجعة، كما شكك في فكرة أن كل الأفغان يريدون الفرار من البلاد بسبب الحركة.

وقال عن الخروج الجماعي الفوضوي: "الكثيرون يعتبرون الموقف الراهن فرصة محتملة لبدء حياة جديدة (في الغرب)، وربما ذلك ليس مرتبطا بطالبان".

هذا المحتوى من

Asha
حركة طالبان روسيا أفغانستان دميتري جيرنوف كابول

الخبر التالى:

الإمارات تستضيف 5 آلاف أفغاني بشكل مؤقت قبيل توجههم إلى دول أخرى

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
131

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

285831

إجمالي الإصابات

16647

إجمالي الوفيات

235317

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا