الصحة اللبنانية: ارتفاع ضحايا انفجار عكار إلى 30 قتيلا و7 بالعناية المركزة

بيروت- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا انفجار خزان الوقود في بلدة التليل بمنطقة عكار شمالي لبنان إلى 30 قتيلا.

ووفقا للإحصائية التي أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم، خرج عشرات المصابين من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم، ولا يزال 34 شخصا يعالجون بالمستشفيات بينهم 7 في العناية المركزة.

كانت الحصيلة الأولية للانفجار الذي وقع في الساعات الأولى من يوم الأحد الماضي قد بلغت 28 قتيلا و80 مصابا على الأقل.

وكانت بلدة التليل بمنطقة عكار قد شهدت الأحد الماضي انفجارا في خزان وقود بمستودع غير قانوني أثناء تواجد عدد من العسكريين والمواطنين ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

وبدوره، تفقد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون الجرحى العسكريين والمدنيين الذين أصيبوا في الانفجار في المستشفى اللبناني الجعيتاوي.

واطلع قائد الجيش على أوضاع المصابين الصحية وبخاصة من هم بحالة حرجة متمنياً لهم الشفاء العاجل.