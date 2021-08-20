الولايات المتحدة تمدد قيود السفر مع المكسيك وكندا

واشنطن - (أ ش أ):

قررت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، اليوم الجمعة، تمديد إغلاق حدودها مع كندا والمكسيك حتى 21 سبتمبر على الأقل؛ بسبب تفشي سلالة (دلتا) لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة- في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بالتنسيق مع خبراء الصحة العامة والطب، تواصل وزارة الأمن الوطني العمل عن كثب مع شركائها في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي لتحديد كيفية استئناف السفر العادي بأمان وبشكل مستدام".

وأضافت "لذا، تم تمديد الإغلاق الاستثنائي شهريًا منذ أن بدأ في بداية الوباء في مارس 2020".

وبدأت كندا في السماح للمواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين بالتطعيم الكامل بدخول البلاد في 9 أغسطس، لكن الكنديين ما زالوا غير قادرين على السفر إلى الولايات المتحدة ما لم يكن ذلك لغرض أساسي.

وأثارت القواعد الحالية ردود فعل عنيفة من صناعة السفر والسياحة، وكذلك من المشرعين في الولايات الحدودية الذين يزعمون أن القواعد تطبق بشكل غير متسق.

وشكل مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في يونيو، مجموعات عمل مع كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة؛ للنظر في موعد رفع قيود السفر الدولية، ولم تذكر الإدارة متى تخطط لتخفيف القيود على السفر الدولي.