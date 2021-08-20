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الشرطة التونسية تغلق مقر هيئة مكافحة الفساد بعد إخلائه من الموظفين

05:35 م الجمعة 20 أغسطس 2021
الشرطة التونسية تغلق مقر هيئة مكافحة الفساد بعد إخلائه من الموظفين

الشرطة التونسية - ارشيفية

تونس - (د ب أ):

أغلقت قوات من الشرطة التونسية مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشكل مفاجئ اليوم الجمعة بعد أن أخلته من الموظفين.

ونقل شهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن والي تونس حضر إلى مقر الهيئة الواقع بمنطقة البحيرة الراقية والقريبة من وسط العاصمة، ورافقته قوات الشرطة.

ونقلت إذاعة "شمس اف ام" المحلية عن الوالي أنه ينفذ أمرا صادرا عن وزير الداخلية.

ولم يتضح على الفور سبب إغلاق مقر الهيئة المكلفة بقانون منذ 2011 بتعقب الفساد في مؤسسات الدولة وإحالة المخالفات على القضاء.

وسبق أن وجه الرئيس قيس سعيد انتقادات لسياسة مكافحة الفساد المتفشي على نطاق واسع، وهي احدى الأسباب التي برر بها إعلانه التدابير الاستثنائية منذ يوم 25 يوليو الماضي واستحواذه بشكل مؤقت على السلطة التنفيذية بشكل كامل.

الشرطة التونسية تونس أحداث تونس هيئة مكافحة الفساد

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