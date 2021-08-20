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رئيس الوزراء العراقي يزور الكويت الأسبوع المقبل

05:32 م الجمعة 20 أغسطس 2021
رئيس الوزراء العراقي يزور الكويت الأسبوع المقبل

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

بغداد - أ ش أ

أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، اليوم الجمعة، بأنه من المقرر أن يزور رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الكويت الأسبوع المقبل.

من جانبها،قالت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته (نينا) - إن السفير العراقي لدى الكويت المنهل الصافي التقى مع رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، محمد جاسم الصقر، وتطرقا إلى عدد من المواضيع "منها زيارة الكاظمي إلى الكويت الأسبوع القادم، وعقد لقاء مع رجال الأعمال الكويتيين بغية دخول المستثمرين الكويتيين إلى السوق التجاري العراقي ولعب دورا فعالا في التنمية المستدامة والاستثمار الصناعي والتجاري".

وناقش الطرفان سبل تنمية التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، في ظل وجود رغبة حقيقية لتنمية التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة والمجالات.

هذا المحتوى من

Asha
مصطفى الكاظمي الوكالة الوطنية العراقية العراق الكويت بغداد

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