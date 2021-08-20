هبوط طائرة إجلاء على متنها أفغان في مدينة هانوفر الألمانية

هانوفر - (د ب أ):

هبطت طائرة إجلاء تابعة للقوات الجوية الألمانية في مدينة هانوفر اليوم الجمعة، وعلى متنها أشخاص أحضرتهم من أفغانستان.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية المحلية في ولاية سكسونيا السفلى، كان على متن السفينة 158 عاملا أفغانيا محليا وأفراد عائلاتهم، وشمل هؤلاء ما يتراوح بين 30 و40 طفلا ومراهقا، ومن بينهم 20 فردا دون ذويهم.

وسيجرى وضع الأطفال والمراهقين غير المصحوبين بذويهم تحت رعاية مكتب الشباب التابع للولاية. وسيُجرى نقل الأفغان المتبقين إلى معسكر فريدلاند للاجئين.

وبالإضافة إلى ذلك، وصل على متن نفس الطائرة العسكرية من طراز إيرباص "A310-MRTT" 32 مواطنا من دول تابعة للاتحاد الأوروبي إلى هانوفر. وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية إنه من المتوقع وصول طائرة أخرى تقل ما يصل إلى 250 راكبا إلى هانوفر مساء اليوم.

وأقلعت الطائرة العسكرية من العاصمة الأوزبكية طشقند. وهذه هي المرة الأولى التي تنقل فيها طائرة عسكرية ألمانية أفرادا من أفغانستان إلى ألمانيا في إطار عملية الإجلاء، حيث كان ينفذ فقط رحلات مكوكية بين العاصمة الأفغانية كابول وطشقند، حيث يتم بعد ذلك نقل الأفراد الذين تم أجلاؤهم على متن طائرات ركاب إلى ألمانيا.