الصين تعتمد تعديلا قانونيا يسمح بإنجاب 3 أطفال

بكين- أ ش أ:

أقرت الصين اليوم، الجمعة، تعديلا قانونيا يسمح للزوجين بإنجاب ثلاثة أطفال، ويضع إجراءات داعمة للسياسة الجديدة.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية أنه تم تمرير تعديل قانون السكان وتنظيم الأسرة في جلسة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وتم سن القانون المتعلق بالسكان وتنظيم الأسرة الصيني في عام 2002 وتم تنقيحه في عام 2015، في حين تم تنفيذ سياسة الطفلين في الصين بشكل كامل.