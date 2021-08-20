أستراليا تجلي أكثر من 160 شخصا من أفغانستان

كانبرا - أ ش أ

أكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إجلاء أكثر من 160 مواطنا أفغانيا وأستراليا من العاصمة الأفغانية "كابول".

وقال موريسون - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة - إن طائرة الإنقاذ الثالثة وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى الإمارات وعلى متنها 60 أستراليا وأفغانيا ممن كانوا يعاونون القوات الأسترالية على مدار الـ20 عاما الماضيين.

وأضاف موريسون، أن طائرة الإجلاء الأولى كانت قد وصلت اليوم إلى مدينة "برث" الأسترالية وعلى متنها 94 شخصا.

وأشار رئيس الوزراء الأسترالي، إلى أن بلاده لم تستطع إخلاء الأشخاص الذين يتواجدون في أماكن بعيدة عن مطار "حامد كرزاي الدولي" المتواجد في كابول، قائلا "الوضع في كابول لا يزال فوضوي".

يذكر أن الحكومة الأسترالية لم تعلق على التقارير الصحفية التي أفادت بخطة أستراليا لإجلاء 600 أسترالي وأفغاني من أفغانستان.