بريطانيا تجلي 963 شخصا من أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية

لندن- (أ ش أ):

أعلن وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي اليوم الجمعة أن القوات البريطانية أجلت 963 شخصا من أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال هيبي - في تصريحات أدلى بها لقناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - إن حركة طالبان لا تبعد الأشخاص عن مطار "حامد كرزاي الدولي" في العاصمة الأفغانية "كابول"

يذكر أن حركة طالبان سيطرت على كابول بعد هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى طاجيكستان الأحد الماضي، وذلك في ظل عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.​