مستشار الأمن الأمريكي: طالبان ستواجه ردًا قويًا في حال خرق عملية الإجلاء

واشنطن- (أ ش أ):

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، أن طالبان ستواجه ردا سريعًا وقويًا في حال منعهم عبور أي أمريكي وخرقهم عملية الإجلاء.

وقال ساليفان، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية "إن الرئيس جو بايدن متمسك بضمان أمن انسحاب كل أمريكي يريد الخروج من أفغانستان، وهو يؤمن بأننا سنتمكن من تحقيق ذلك بحلول 31 أغسطس".

وأضاف ساليفان أن الأوضاع اليوم في أفغانستان خطير وديناميكي ومحفوف بتهديدات، وننظر في هذه المخاطر بشكل موضوعي ونأخذها بعين الاعتبار، مشددًا على أن طالبان سيواجهون ردًا سريعًا بالقوة في حال منعهم عبور أي أمريكي وخرقهم عملية الإجلاء التي ننفذها في مطار كابل.​