Masrawy logo white

مستشار الأمن الأمريكي: طالبان ستواجه ردًا قويًا في حال خرق عملية الإجلاء

08:41 ص الجمعة 20 أغسطس 2021
مستشار الأمن الأمريكي: طالبان ستواجه ردًا قويًا في حال خرق عملية الإجلاء

جيك ساليفان

واشنطن- (أ ش أ):

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، أن طالبان ستواجه ردا سريعًا وقويًا في حال منعهم عبور أي أمريكي وخرقهم عملية الإجلاء.

وقال ساليفان، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية "إن الرئيس جو بايدن متمسك بضمان أمن انسحاب كل أمريكي يريد الخروج من أفغانستان، وهو يؤمن بأننا سنتمكن من تحقيق ذلك بحلول 31 أغسطس".

وأضاف ساليفان أن الأوضاع اليوم في أفغانستان خطير وديناميكي ومحفوف بتهديدات، وننظر في هذه المخاطر بشكل موضوعي ونأخذها بعين الاعتبار، مشددًا على أن طالبان سيواجهون ردًا سريعًا بالقوة في حال منعهم عبور أي أمريكي وخرقهم عملية الإجلاء التي ننفذها في مطار كابل.​

هذا المحتوى من

جيك ساليفان الأمن القومي الأمريكي الولايات المتحدة جو بايدن

الخبر التالى:

الولايات المتحدة تؤكد دعم المجر لتحقيق مستقبل ديمقراطي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
131

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

285831

إجمالي الإصابات

16647

إجمالي الوفيات

235317

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا