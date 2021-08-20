الهند: تسجيل 36 ألفًا و571 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

نيودلهي - أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 36 ألفا و571 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة في البلاد إلى أكثر من 32 مليونا و300 ألف حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان رسمي لها اليوم الجمعة نقلته شبكة (إنديا تي في) الهندية - أنه تم تسجيل 540 حالة وفاة متأثرة بإصابتها بالفيروس التاجي خلال ذات الفترة، ليصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 433 ألف حالة.

وأشارت الشبكة إلى أن أكثر من 87 ألف شخص في أنحاء البلاد أصيبوا بفيروس كورونا بعد تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.