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الخارجية الأمريكية: لا نملك الموارد التي تمكننا من العمل خارج مطار كابول الدولي

12:32 ص الجمعة 20 أغسطس 2021
الخارجية الأمريكية: لا نملك الموارد التي تمكننا من العمل خارج مطار كابول الدولي

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن لا تملك الموارد التي تمكنها من العمل خارج مجمع مطار كابول الدولي في أفغانستان لإجلاء الأفراد.

وأوضح برايس في تصريحات صحفية، حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم/ الخميس/، أنه من النادر للغاية العثور على دولة حول العالم تستطيع بالفعل العمل على الأرض في أفغانستان فيما يتعلق بجهود الإجلاء.

وأوضح برايس أن الولايات المتحدة تعاونت مع الشركاء على الأرض في مطار حامد كرزاي الدولي "وقد جاء الكثير منهم إلينا يطلبون أن يسافر موظفوهم على متن طائراتنا".

ووصف برايس ما يقوم به الجيش الأمريكي من إجلاء من أفغانستان بأنها "عملية نقل جوي عملاقة" وأنها مهمة كبيرة، مؤكداً أن بلاده على الرغم من هذا لا تملك الموارد لتجاوز مجمع المطار.

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