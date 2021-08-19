دراسة: فاعلية جرعة فايزر تتضاءل أسرع من مثيلتها من استرازينيكا

لندن - (أ ش أ):

ذكرت دراسة طبية أجراها باحثون بجامعة أكسفورد البريطانية أن فاعلية جرعة من لقاح "فايزر- بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد تتضاءل أسرع من فاعلية نفس الجرعة من لقاح استرازينيكا.

وأوضحت الدراسة، التي نُشِرَت نتائجها اليوم الخميس على موقع "أكسفورد ميل" البريطاني، أن الفاعلية المبدئية لجرعتين من لقاح فايزر تأثيرها الفوري أقوى ضد الإصابة بفيروس "كورونا"، لكنها تتضاءل أسرع بالمقارنة بجرعتين مثيلتين من لقاح أكسفورد "استرازينيكا".

وأجريت الدراسة بناءً على نتائج اختبارات "بي سي آر" التي أجرتها إدارة الإحصاءات الوطنية البريطانية على عدد عشوائي من البريطانيين المتلقين للقاحين في الفترة من شهر سبتمبر من العام الماضي وحتى شهر أغسطس الجاري.

وكشفت الدراسة، التي شارك فيها القسم الطبي لجامعة "نوفيلد" البريطانية، عن أن "ديناميكية المناعة التي يكتسبها الجسم بعد الحقن بالجرعة الثانية يختلف اختلافًا واضحًا جدًا" بين اللقاحين بعد مرور عدة شهور.

وأضافت دراسة جامعة أكسفورد أن نسب الوقاية من الإصابة بين المتلقين للقاحين كانت أعلى بين الذين أصيبوا بالفيروس قبل تلقي التطعيمات.

وقد أجريت هذه الدراسة على مجموعتين من البريطانيين بلغ عددهم أكثر من 300 ألف شخص تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، وشملت الفترة التي شهدت انتشار متحور "ألفا" في جنوب شرق بريطانيا، وكذلك في الفترة التي أعقبت انتشار متحور "دلتا" بعد شهر مايو الماضي. وأكدت الدراسة أن فاعلية اللقاحين هي الأقل بالنسبة لمواجهة متحور "دلتا".

وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي قررت فيه الولايات المتحدة الأمريكية البدء في إعطاء جرعات إضافية للأمريكيين في شهر سبتمبر القادم عقب ظهور مخاوف من تضاءل فاعلية الجرعتين الخاصتين بلقاح فايزر وموديرنا الأكثر تداولا في حملات التطعيم في الولايات المتحدة.