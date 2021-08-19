دراسة بريطانية : تراجع أسهم شركات اللقاح بعد عجزها في مواجهة سلالة دلتا

لندن - (د ب أ):

هبطت أسهم شركة "بيونتيك" الألمانية بنسبة 6ر5 % في حين انخفضت أسهم شركة فايزر الأمريكية بنسبة 2 % ، بعد نتائج دراسة في المملكة المتحدة كشفت أن لقاحات الشركتين فقدت فعاليتها في غضون الأشهر الثلاثة التالية للتطعيم وأن مستوى الفيروس لدى المصابين بسلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى سريعة الانتشار متماثل في أجساد المطعمين وغير المطعمين على حد سواء ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

كما كشفت الدراسة أن لقاح أسترازينيكا أيضا فقد بعضا من فعاليته، ما أدى إلى تراجع أسهم الشركة المنتجة له بنسبة 5ر0٪ في بورصة لندن.

وقالت بلومبرج إن أسهم شركات اللقاح الأخرى سجلت انخفاضا أيضا، حيث انخفضت أسهم شركة موديرنا بواقع 8ر3 % وكيورفاك بواقع 6ر2 % في حين انخفضت أسهم شركة نوفافاكس بنسبة 7ر2%.

وقال جيفري بورجس المحلل الاقتصادي لدى "بنك إس في بي ليرينك" الاستثماري الأمريكي:" قد لا تكون الجرعات المعززة كافية " ونحن قد نحتاج إلى لقاح آخر بعد التحدث إلى اختصاصي وبائيات.

وقال بورجس بعد تحدثه إلى الخبير :" إنه يتوقع أن تستمر الطفرة الحالية من حالات كوفيد، ودخول المستشفيات، بل وستشهد زيادة في وتيرتها في الخريف،حيث قد يمثل شهرا أكتوبر ونوفمبر المقبلين فترة ذروة النشاط .