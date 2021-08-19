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بايدن يدافع عن الجرعات المعززة والمدارس الأمريكية تعود للتعليم الافتراضي

09:41 م الخميس 19 أغسطس 2021
بايدن يدافع عن الجرعات المعززة والمدارس الأمريكية تعود للتعليم الافتراضي

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ):

دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مساعيه لمنح جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع الأمريكيين، في مواجهة الانتقادات القائلة بأن هذه الخطوة تظلم الدول الأخرى التي لا تزال تكافح لشراء جرعة أولى من لقاح فيروس كورونا.

وترددت أصداء الانتقادات لخطة بايدن في إفريقيا، حيث قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية ماتشيديسو مويتي إن طرح الجرعات المعززة "يسخر من توزيع اللقاحات بعدالة"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وفي المملكة المتحدة، أظهرت دراسة أن لقاح فايزر/ بيونتيك فقد فعاليته في أول 90 يوما بعد التلقيح الكامل، على الرغم من أن ذلك اللقاح والآخر الذي صنعته شركة أسترازينيكا ما زالا يحولان دون معظم الإصابات.

وحطمت سلالة دلتا الآمال في العودة إلى العام الدراسي العادي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يواجه الطلاب تأخيرات ويتحولون إلى التعليم الافتراضي والحجر الصحي واستخدام الكمامات إلزاميا.

جو بايدن المدارس الأمريكية واشنطن فيروس كورونا لقاح كورونا لقاح فايزر

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