روسيا: لن نتعاون في أفغانستان مع الأطراف المرتبطة بـ"داعش" أو "القاعدة"

نيويورك - (أ ش أ):

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده لن تتعاون في أفغانستان مع الأطراف المرتبطة بالإرهابيين، خاصة تنظيمي "داعش" و"القاعدة".

وقال نيبينزيا في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" – مساء اليوم /الخميس/- إن أفغانستان لا تزال تبقى أرضا تأتي منها تهديدات إرهاب ومخدرات، مشيرا إلى أن هذه القضية سيكون التعامل معها على عاتق السلطات الجديدة و جوار أفغانستان.

وأعرب عن أمله في أن تمتنع جميع الأطراف الأفغانية عن استخدام العنف وأن تسهم في تسوية الأوضاع هناك.