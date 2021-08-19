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بايدن يعلن أنه سيتلقى جرعة ثالثة معززة من اللقاح المضاد لكورونا

07:13 م الخميس 19 أغسطس 2021
بايدن يعلن أنه سيتلقى جرعة ثالثة معززة من اللقاح المضاد لكورونا

الرئيس الأمريكي جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):

صرّح الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة تلفزيونية، اليوم الخميس، بأنه وقرينته سيتلقيان جرعة ثالثة معززة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19" لتعزيز مناعتيهما.

وذكر موقع /يو إس نيوز/ الإخباري الأمريكي أن تصريح الرئيس الأمريكي جاء بعد أن أعلنت إدارته تقديم جرعات معززة للأمريكيين بحلول شهر سبتمبر القادم.

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جو بايدن لقاح كورونا كوفيد-19 فيروس كورونا

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