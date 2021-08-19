بايدن يعلن أنه سيتلقى جرعة ثالثة معززة من اللقاح المضاد لكورونا
واشنطن - (أ ش أ):
صرّح الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة تلفزيونية، اليوم الخميس، بأنه وقرينته سيتلقيان جرعة ثالثة معززة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19" لتعزيز مناعتيهما.
وذكر موقع /يو إس نيوز/ الإخباري الأمريكي أن تصريح الرئيس الأمريكي جاء بعد أن أعلنت إدارته تقديم جرعات معززة للأمريكيين بحلول شهر سبتمبر القادم.
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