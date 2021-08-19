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لقاح كورونا: حملة تطعيم في أكبر بيت دعارة في بنجلادش

06:10 م الخميس 19 أغسطس 2021
لقاح كورونا: حملة تطعيم في أكبر بيت دعارة في بنجلادش

تلقي لقاح كورونا

دكا- (بي بي سي):

تلقى في بنجلادش المئات من عاملات الجنس في أكبر بيت دعارة في البلاد اللقاح خلال حملة أقيمت في يوم واحد.

وتضم بنجلادش، وهي من الدول المسلمة القليلة التي شرعت الدعارة، وفيها 11 بيت بغاء على الأقل. في بلد يعيش فيه 169 مليون نسمة.

وتنتشر بيوت الدعارة منذ أكثر من مئة عام، لكن وباء كورونا أثر كثيرا على العاملات فيه بسبب تدابير الإغلاق ومخاوف التقاط العدوى.

وسعت السلطات جاهدة لتلقيح العاملين في الموقع لكنها عانت من نقص في الإمدادات.

لكن المشكلة أن التطعيم يعطى فقط لمن هم فوق الخامسة والعشرين من العمر، وهذا يعني أن كثيرات في بيت الدعارة لن يتلقوا اللقاح لأنهن دون السن القانونية.

وسجلت بنجلادش أكثر من 1.4 مليون إصابة وحوالى 25 ألف وفاة، لكن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير.

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لقاح كورونا بيت دعارة بنجلادش فيروس كورونا

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