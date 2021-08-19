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وفيات كورونا في إيران تتجاوز 100 ألف

04:31 م الخميس 19 أغسطس 2021
وفيات كورونا في إيران تتجاوز 100 ألف

فيروس كورونا في إيران

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، تسجيل 564 حالة وفاة و31266 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز أربعة ملايين و587 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 100 ألف و255 حالة.

وذكرت أن 7538 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز ثلاثة ملايين و840 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وشهدت إيران في الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا في إصابات ووفيات كورونا من جراء تفشي سلالة دلتا سريعة العدوى.

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429

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285700

إجمالي الإصابات

16638

إجمالي الوفيات

234878

إجمالي المتعافين

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