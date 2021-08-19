إصابة شخص بجروح خطيرة في حادث طعن بمدرسة في السويد
أوسلو- (د ب أ):
أعلنت الشرطة السويدية، الخميس، إصابة موظف في مدرسة ببلدة "إسلوف" في السويد، بجروح خطيرة، بعد أن تعرض لحادث طعن في المدرسة.
وقالت الشرطة إنه قد تم إلقاء القبض على شاب (15 عاما)، للاشتباه في ارتكابه جريمة شروع في القتل.
وأضافت الشرطة أن الحادث لم يسفر عن إصابة أي من الطلبة.
وقال شهود عيان لصحيفة "سكانسكا داجبلاديت"، إن رجلا جاء إلى المدرسة وهو يحمل سكينا طويلة، وكان يرتدي قناعا وخوذة وشيئا أشبه بسترة واقية من الرصاص.
وقفز بعض التلاميذ من النوافذ للهرب.
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