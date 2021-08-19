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سياسي لبناني يُحمّل عون تبعات استقدام حزب الله محروقات من إيران

04:29 م الخميس 19 أغسطس 2021
سياسي لبناني يُحمّل عون تبعات استقدام حزب الله محروقات من إيران

سمير جعجع

بيروت- (د ب أ):

حمل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الرئيس اللبناني ميشال عون، مسؤولية تبعات استقدام حزب الله سفينة محروقات من إيران.

وقال جعجع في رسالة لعون، الخميس: "إنكم تتحملون يا فخامة الرئيس المسؤولية الكاملة عما يمكن أن يلحق بالبلد من جراء عدم تحرير استيراد النفط والأدوية وغيرها، في الوقت الذي تتركون فيه حزب الله يقوم بالأمر بوسائل ملتوية وغير قانونية، ستعرِض لبنان لكارثة حقيقية".

وأضاف :"هل يا فخامة الرئيس تتركون الحزب الذي صادر القرار الاستراتيجي والعسكري والأمني، ليصادر اليوم القرار الاقتصادي، ضاربا باللبنانيين ومصالحهم عرض الحائط؟".

وقال: "لأسابيع خلت والشركات الخاصة وبعض جهات القطاع الخاص تحاول أن تحصل من وزير الطاقة، الذي هو وزيركم، على أذونات لاستيراد البنزين والمازوت بأسعاره الحقيقية وطرحه في السوق بأسعاره الحقيقية، بعدما عجزت الدولة عن تأمينه مدعوما، ولكن لم يستجب وزير الطاقة، مما أدى إلى المأساة التي نعيشها يوميا في الأشهر الأخيرة".

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة تراجعت معها القدرة الشرائية للمواطنين.، وبسبب شح المحروقات يصطف المواطنون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

سمير جعجع ميشال عون الرئيس اللبناني لبنان إيران

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