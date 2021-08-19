"إيفرجيفن" في طريقها لقناة السويس لأول مرة منذ مارس الماضي

كتبت- رنا أسامة:

تستعد السفينة البنمية "إيفرجيفن" لعبور قناة السويس من جديد، الخميس، لأول مرة منذ إغلاق القناة في مارس الماضي.

وتظهر خارطة تعقب السفن من موقع marinetraffic

السفينة "إيفرجيفن" وهي في طريقها إلى قناة السويس، قادمة من البحر المتوسط.

كانت "إيفرجيفن" علقت في قناة السويس خلال الفترة من 23 وحتى 29 مارس الماضي، وتسببت في تعطل المجرى الملاحي للقناة لمدة 6 أيام، وتسبب ذلك في تعطل سلاسل الإمداد العالمية، الذي نتج عنه رفع أسعار الشحن البحري، إضافة إلى تسببه في حدوث تقلبات في أسعار النفط.

وأدى ذلك لخسائر بلغت 14 مليون دولار، بحسب مسؤولي القناة، و10 مليار دولار للتجارة العالمية، بحسب أرقام شركات تأمين عالمية.

وقررت السلطات المصرية بعدها الحجز التحفظي على السفينة انتظارًا لاتفاق بين المالكين وهيئة قناة السويس، أو لقرار قضائي يقرر مصيرها إن لم يحدث اتفاق، وقد تحقق السيناريو الأول بعد خلافات كبيرة حول مسؤولية الحادث ومبلغ التعويض.