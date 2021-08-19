بايدن: طالبان لم تتغير.. وخطر سوريا وشرق أفريقيا أكبر من أفغانستان

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن حركة طالبان لم تغير سلوكها، داعيًا إياها لتقرير إذا ما كانت تسعى لأن يعترف بها المجتمع الدولي.

وأشار بايدن في تصريحات لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إلى إمكانية ممارسة الضغط دبلوماسيا واقتصاديا ودوليا على طالبان لإجبارها على تغيير سلوكها.

وأكد أن الخطر على الولايات المتحدة من سوريا وشرق أفريقيا أكبر بكثير مما في أفغانستان.

وفي الوقت نفسه، أقرّ الرئيس الأمريكي بوجود صعوبات في عمليات الإجلاء من أفغانستان، متهمًا طالبان بعدم الوفاء بوعدها بالسماح بانتقال جميع الراغبين في الفرار بحرية إلى مطار كابول.

وبعدما واجه انتقادات حادة وعزلة منذ استيلاء طالبان على السلطة، لم يستبعد رئيس الولايات المتحدة أن يضطر لإبقاء جنود أمريكيين في مطار كابول بعد الموعد النهائي للانسحاب المحدد في 31 أغسطس إذا لم يتم إجلاء جميع الرعايا الأمريكيين الذين ما زالوا في البلاد حتى ذلك الوقت.

وتعتمد عملية إجلاء آلاف المدنيين الأمريكيين والأفغان الذين يتجمعون حول مطار كابول في محاولة للفرار من البلاد بعد عودة طالبان إلى السلطة، بشكل كامل على حسن نية المتمردين.