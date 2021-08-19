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حالات كورونا في مستشفيات بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 5 شهور

01:53 م الخميس 19 أغسطس 2021
حالات كورونا في مستشفيات بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 5 شهور

أرشيفية

لندن- (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تتطلب العلاج في المستشفيات في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ مارس الماضي، مع زيادة حالات الإصابة بعد رفع العديد من القيود عن التجمعات .

ووفق ما ذكرته هيئة الصحة العامة في انجلترا، الخميس، هناك أكثر من 6300 شخص حاليا في المستشفيات مصابون بكورونا.

وسمح نجاح برنامج التطعيم في البلاد للحكومة برفع القيود الخاصة بالتباعد مع تحول التركيز إلى إنعاش الاقتصاد.

ويواصل متوسط عدد الحالات الجديدة لمدة سبعة أيام الزيادة.

وتلقى نحو 90% من السكان البالغين جرعة لقاح واحدة على الأقل حتى الآن، فيما تلقى نحو 78% التطعيم بشكل كامل بالحصول على جرعتين.

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