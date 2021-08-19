مقتل 3 أشخاص جراء انفجار استهدف مسلمين شيعة في باكستان

وكالات:

أكدت الشرطة الباكستانية مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين على الأقل جراء انفجار قوي استهدف مسيرة للمسلمين الشيعة وسط البلاد، الخميس.

وذكرت الشرطة، أن قنبلة مزروعة على جانب الطريق انفجرت وسط حشد من المشاركين في المسيرة المقامة في مدينة بهاولنجر الواقعة في ولاية البنجاب شرق البلاد، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر سيارات إسعاف تهرع إلى موقع الحادث.

وأشارت الأسوشيتد برس إلى أن الانفجار أسفر عن زيادة التوترات في المدينة حيث خرج أعداد من المسلمين الشيعة إلى الشوارع احتجاجا على الهجوم ويطلبون القصاص.

وصرح الزعيم الشيعي، خاور شفقت، أن الانفجار استهدف المسيرة خلال مرورها بضاحية مكتظة بالسكان، مطالبا الحكومة بتعزيز الإجراءات الرامية لتأمين مثل هذه المسيرات المقامة في مختلف أنحاء البلاد بمناسبة عيد عاشوراء.