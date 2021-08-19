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"طالبان" تطلق سراح جميع السجناء السياسيين في أفغانستان

12:10 م الخميس 19 أغسطس 2021
"طالبان" تطلق سراح جميع السجناء السياسيين في أفغانستان

"طالبان" تطلق سراح جميع السجناء السياسيين

وكالات:

أمر زعيم حركة "طالبان"، هبة الله آخند زاده، بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في أفغانستان، بعد سيطرة حركته على العاصمة كابول.

وأكدت الحركة على حساب "الإمارة الإسلامية" التابع لها على تويتر، أن هذا القرار يطال كافة سجون البلاد، مطالبة جميع حكام الولايات بـ"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين (كبارا وصغارا) دون أي قيد أو شرط، وتسليمهم إلى أسرهم".

وتعهدت "طالبان"، بعد سيطرتها على كابل الأحد الماضي، بعدم معاقبة خصومها السابقين، والعفو عن المسؤولين في الحكومة المنهارة.

يتزامن ذلك مع ورود أنباء عن قتل مسلحي "طالبان" حاكم ولاية لوكر السابق، قيوم رحيمي.

حركة طالبان اطلاق سراح سجناء السجناء السياسيين أفغانستان هبة الله آخند زاده

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