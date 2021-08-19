دراسة مُخيبة للآمال.. سلالة دلتا تُضعف اللقاح بعد 3 شهور فقط

لندن- (د ب ا):

خلصت دراسة بريطانية إلى أن سلالة دلتا، الأكثر قدرة على الانتشار، تُضعِف فعالية اللقاحات ضد فيروس كورونا بعد 3 شهور فقط من تلقيها، مما قد يعزز من توجه إعطاء جرعات معززة للملقحين.

ووفق وكالة "بلومبرج" الأمريكية، توصلت الدراسة إلى أن لقاح فايزر فقد فعاليته خلال أول 90 يومًا بعد التطعيم، على الرغم من أن هذا اللقاح ولقاح استرازينيكا كانا أكثر فعالية في منع معظم حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وأشارت الدراسة إلى أنه عندما يصاب الملقحون بسلالة دلتا، تكون لديهم مستويات من الأجسام المضادة مماثلة لمن لم يتم تطعيمهم، فيما يعد تأكيدا لتقييم حديث أصدره مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

ومن المرجح أن تعزز نتائج الدراسة من الدعوات المطالبة بتقديم جرعات معززة للملقحين، حتى في ظل عدم توافر إمدادات اللقاح الكافية في دول حول العالم لتوزيع الجرعة الأولى من اللقاح.

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأربعاء أن المواطنين الذين حصلوا على لقاحي فايزر وموديرنا سوف يتمكنون من الحصول على جرعة ثالثة بعد ثمانية أشهر. ومازالت تدرس بريطانيا إعطاء الجرعة المعززة. وكانت إسرائيل قد بدأت في توزيع جرعة ثالثة من لقاح فايزر هذا الشهر، بعدما أظهرت النتائج الأولية أن فاعليتها تصل إلى 86% بالنسبة لمن يبلغون من العمر 60 عاما.

وحللت الدراسة، التي أجرتها جامعة اوكسفورد ومكتب الاحصاءات الوطنية، ونٌشرت الخميس، أكثر من 3 مليون اختبار "بي سي آر" من عينات عشوائية لرصد صورة مفصلة لأنماط العدوى، بعدما أصبحت سلالة دلتا المهيمنة هذا العام.