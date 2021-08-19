إسرائيل تخفض مستوى التهديد لشواطئ سيناء وشرم الشيخ لأول مرة منذ 20 سنة

تل أبيب- (د ب أ):

أعلن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي خفض مستوى التهديد الإرهابي في شواطئ سيناء وشرم الشيخ من المستوى الأول إلى الثالث.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فإن هذا هو أول تخفيض لمستوى التهديد في شواطئ سيناء وشرم الشيخ منذ أكثر من عشرين عاما.

وقد أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل بذلك اثناء اجتماعهما في تل أبيب أمس.

وذكرت القناة الحادية عشر التلفزيونية أن وفدا أمنيا إسرائيليا توجه مساء أمس الأربعاء إلى شرم الشيخ.

وأبقت إسرائيل الخطر في شمال سيناء مرتفعا على حاله عند المستوى الأول.