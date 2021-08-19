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الحرائق تتواصل غرب أثينا.. والإطفائيون ينقذون قرية وسكانها

10:56 ص الخميس 19 أغسطس 2021
الحرائق تتواصل غرب أثينا.. والإطفائيون ينقذون قرية وسكانها

حرائق اليونان

أثينا- (د ب أ):

تمكن رجال الإطفاء اليونانيون والبولنديون من حماية قرية وإنقاذ سكانها من حريق غابات يشتعل منذ أيام غرب أثينا، اشتدت حدته بسبب تحول في اتجاه الرياح.

وأفادت الإذاعة اليونانية في تقرير لها مساء أمس الأربعاء، بنجاح طواقم الطوارئ في إنقاذ 3000 شخص يعيشون في قرية فيليا.

وقال حاكم الإقليم، جيورجوس باتوليس: "نأمل في السيطرة على الحرائق اليوم".

وقد تحول اتجاه الرياح أمس الأربعاء، لتشتعل ألسنة اللهب من الجبال المجاورة، حيث هدد جدار من النار بابتلاع القرية.

واشترك عدد من المروحيات وطائرات الإطفاء فجر اليوم الخميس، في الجهود المبذولة من أجل احتواء ألسنة اللهب.

ولكن ثبتت صعوبة إخماد النيران، حيث قال وزير حماية المواطنين، ميخاليس خريسوشويديس، إن السبب وراء ذلك هو عدم وجود أي طرق أو مسالك عبر غابات الصنوبر الكثيفة في الجبال العالية بالمنطقة، لكي يصل من خلالها رجال الإطفاء ومركباتهم إلى الحرائق.

حرائق اليونان أثينا رجال الإطفاء اليونان

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