شبكة أمريكية: طالبان تفرض حظر تجوال شامل "لمدة غير محددة" في خوست

كابول- (د ب أ):

تفرض حركة طالبان، الخميس، حظر تجوال شامل في مدينة خوست، جنوب شرق أفغانستان ولمدة غير محددة، وفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر بالحركة.

وأوضح أحد مصادر الحركة الذي لم تُسمه الشبكة الأمريكية، أن جميع أشكال التحركات في المدينة ممنوعة "في الوقت الذي تقوم فيه مجموعة مشتركة من قوات (الإمارة الإسلامية) بعمليات تطهير"- على حد تعبيره.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، لم تتحقق منها السي إن إن، تظهر خروج متظاهرين في مختلف مناطق مدينة خوست أمس للتعبير عن غضبهم من سيطرة طالبان على الدولة.

ويعيش نحو 650 ألف نسمة في خوست وضواحيها، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء الوطنية بأفغانستان للعام الجاري.

في سياق منفصل، قال 3 شهود عيان للسي إن إن، إن اشتباكات عنيفة وقعت أمس الأربعاء في مدينة جلال آباد، بعد اشتباك عناصر من طالبان مع متظاهرين قاموا بإزالة راية الحركة من الميدان الرئيسي في المدينة واستبدلوه بالعلم الأفغاني.