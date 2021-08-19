بايدن: قواتنا ستبقى في كابول لإجلاء جميع الأمريكيين

واشنطن /أ ش أ/

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنّ قوات بلاده يمكن أن تبقى في أفغانستان لما بعد الموعد النهائي المقرّر لانسحابها في 31 أغسطس؛ لإجلاء جميع الأمريكيين من هذا البلد.

وأضاف بايدن -في تصريحات، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس- "أنه يجب على الأمريكيين أن يفهموا أنّنا سنحاول إنجاز ذلك قبل 31 أغسطس" قبل أن يضيف "إذا بقي مواطنون أمريكيون، فستبقى لإخراجهم جميعاً".

وأشار إلى أن طالبان تسهّل إجلاء الأمريكيين والأجانب من كابول، لكنّ القوات الأمريكية تواجه صعوبات في إخراج المواطنين الأفغان الذين تعاونوا معها ويريدون الفرار من بلدهم بعد سقوطه بأيدي الحركة المتشدّدة.

واعترف بايدن بأنّه أصيب بالذهول من الانهيار السريع للحكومة الأفغانية وجيشها بعد كل ما قدّمته لهما الولايات المتّحدة، معتبراً في الوقت نفسه أنّ حدوث فوضى في أفغانستان كان أمراً لا مفرّ منه بعد الانسحاب الأمريكي.

م ا ق/ت م ش/ع م م