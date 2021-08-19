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ترامب ينتقد إجلاء الأفغان من كابول ويدعو لإعطاء الأولوية للأمريكيين

01:26 ص الخميس 19 أغسطس 2021
ترامب ينتقد إجلاء الأفغان من كابول ويدعو لإعطاء الأولوية للأمريكيين

دونالد ترامب

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول الصورة المتداولة ويظهر فيها 600 أفغاني متكدسين في طائرة تابعة للقوات الجوية.
وقال ترامب في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن تلك الطائرة "كان ينبغي أن تكون مليئة بالأمريكيين".
وتداولت وسائل الإعلام العالمية خلال الأيام الماضية صورة يظهر فيها مواطنين أفغان يجلسون جنبا إلى جنب متكدسين في طائرة من طراز "C-17" تابعة للقوات الجوية الأمريكية أثناء إجلائهم من كابول بعد ساعات من دخول حركة طالبان العاصمة الأفغانية.

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دونالد ترامب جو بايدن إجلاء الأفغان إجلاء الأمريكيين حركة طالبان

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