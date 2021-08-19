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تحطم مقاتلة "ميج 29" بجنوب روسيا ومصرع الطيار

01:15 ص الخميس 19 أغسطس 2021
تحطم مقاتلة "ميج 29" بجنوب روسيا ومصرع الطيار

أرشيفية

موسكو-(أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تحطم مقاتلة من نوع "ميج 29" ومصرع طيارها في مقاطعة أستراخان بجنوب روسيا.

وأوضح المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن الطائرة تحطمت أثناء تنفيذها تحليقا اعتياديا بدون تجهيزات قتالية، فيما توجهت إلى مكان الحادث لجنة تابعة لقيادة القوات الجوية الفضائية الروسية لتحديد أسباب تحطم الطائرة.

وأضاف أن الطائرة تحطمت في منطقة خالية من السكان في ميدان أشولوك العسكري.

وتوجهت إلى مكان الحادث لجنة تابعة لقيادة القوات الجوية الروسية لتحديد أسباب تحطم الطائرة.​

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Asha
مقاتلة ميج 29 حادث تحطم روسيا القوات الجوية الروسية

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